إحباط تهريب 92 كجم من الحشيش بعسير

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أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 92 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهربات لجهة الاختصاص.