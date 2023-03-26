إحباط تهريب 92 كجم من الحشيش بعسير

أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 92 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المُهربات لجهة الاختصاص.