إحباط واستياء من نتائج الرخصة المهنية للتخصص

تصدر وسم الرخصة المهنية، مواقع التواصل، صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع بدء إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية “التخصص”.

شكاوى

وتوالت ردود المعلقين على النتائج عقب صدورها، وشكاوى من صعوبة الأسئلة وعدم وجود معايير عادلة في التصحيح، وحول إمكانية التظلم على النتائج، فضلاً عن أن المعيار الحقيقي هو أداء المعلم والمعلمة داخل الفصل وتمكنه من مادته.

وفي هذا السياق، قال حساب باسم أبو الجوري: أنا متأكد من إجابتي في إختبار التخصص ومع ذلك لم اجتز الإختبار سؤالي هل التصحيح معياري او محكي ثانيا هل اقدر اطلع ورقة اجابتي علشان اتأكد من نزاهتكم في التصحيح ومستعد أدفع أي مبلغ بس علشان اشوف النتيجة” .

وتسائل حساب باسم بدرية حامد : كيف ارفع تظلم على النتيجه.

وعلق حساب أخر باسم الملكي: مو معقولة سنوات نفسسس الدرجة ؟ دخلنا دورات و الاسئلة جاوبنا عليها نصا و اخرتها نفس الدرجة العام و اللي قبله و اللي قبل قبله ؟؟؟ كيف نرسل لكم على الخاص وانتم مقفلين الرسائل الخاصة ؟

وتسائل حساب باسم عيوشة: هل يحق لي الاعتراض على النتيجه او رفع تظلم والا ابدا مايحق لي انا ادري بتقولون التصحيح الي بس انا اسأل هل يحق لي ارفع اعتراض او لا؟؟؟

من جهتها، أوضحت خدمة العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، ويمكنك رفع ملاحظتك عبر منصة الدعم الموحدة.

إعلان النتائج

في وقت سابق، أكد حساب العناية بالمستفيدين اليوم الأحد، بدء إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي .

وأكد أن نتائج اختبار الرخصة المهنية “التخصصي، سيتم إرسالها اليوم الأحد 26 مارس 2023م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد.

وأشار إلى أن نتائج اختبار الرخصة المهنية، ستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م.