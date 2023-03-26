Icon

فولكروج يكرر رقم فاجنر مع منتخب ألمانيا Icon الهلال الأكثر تسديدًا على المرمى بدوري روشن Icon مواطن أفقدته دراجة بصره وعزيمته أوصلته لتحقيق حلمه Icon أرامكو هواجين يبدأ أعمال البناء في مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في الصين Icon 13700 قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon لحظات فوضى بمطار لبنان بسبب التوقيت الصيفي Icon مجلة إسبانية: السعودية الوجهة المثالية للسياحة Icon ارتفاع أرباح لازوردي 34.2 مليون ريال بنسبة 55.4% Icon صالح الشهري سلاح الأخضر الهجومي Icon إحباط واستياء من نتائج الرخصة المهنية للتخصص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد شكاوى من صعوبة الأسئلة ومعايير التصحيح

إحباط واستياء من نتائج الرخصة المهنية للتخصص

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
إحباط واستياء من نتائج الرخصة المهنية للتخصص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تصدر وسم الرخصة المهنية، مواقع التواصل، صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع بدء إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية “التخصص”.

شكاوى

وتوالت ردود المعلقين على النتائج عقب صدورها، وشكاوى من صعوبة الأسئلة وعدم وجود معايير عادلة في التصحيح، وحول إمكانية التظلم على النتائج، فضلاً عن أن المعيار الحقيقي هو أداء المعلم والمعلمة داخل الفصل وتمكنه من مادته.

وفي هذا السياق، قال حساب باسم أبو الجوري: أنا متأكد من إجابتي في إختبار التخصص ومع ذلك لم اجتز الإختبار سؤالي هل التصحيح معياري او محكي ثانيا هل اقدر اطلع ورقة اجابتي علشان اتأكد من نزاهتكم في التصحيح ومستعد أدفع أي مبلغ بس علشان اشوف النتيجة” .

وتسائل حساب باسم بدرية حامد : كيف ارفع تظلم على النتيجه.

وعلق حساب أخر باسم الملكي: مو معقولة سنوات نفسسس الدرجة ؟ دخلنا دورات و الاسئلة جاوبنا عليها نصا و اخرتها نفس الدرجة العام و اللي قبله و اللي قبل قبله ؟؟؟ كيف نرسل لكم على الخاص وانتم مقفلين الرسائل الخاصة ؟

وتسائل حساب باسم عيوشة: هل يحق لي الاعتراض على النتيجه او رفع تظلم والا ابدا مايحق لي انا ادري بتقولون التصحيح الي بس انا اسأل هل يحق لي ارفع اعتراض او لا؟؟؟

من جهتها، أوضحت خدمة العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها  تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، ويمكنك رفع ملاحظتك عبر منصة الدعم الموحدة.

إعلان النتائج

في وقت سابق، أكد حساب العناية بالمستفيدين اليوم الأحد، بدء إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي .

وأكد أن نتائج اختبار الرخصة المهنية “التخصصي، سيتم إرسالها اليوم الأحد 26 مارس 2023م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد.

وأشار إلى أن نتائج اختبار الرخصة المهنية، ستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024
العالم

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز...

العالم
نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران
العالم

نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

العالم
فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً باليوم الوطني الكويتي
السعودية اليوم

فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً...

السعودية اليوم
قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند
غرائب

قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند

غرائب
أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين
السوق

أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا...

السوق
تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5 مليون ريال في 2022
السوق

تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5...

السوق
تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد...

الرياضة
فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف دون رد
الرياضة

فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف...

الرياضة