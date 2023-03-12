Icon

الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة Icon مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب Icon سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة Icon تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي Icon طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية Icon ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم Icon الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة Icon ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي Icon 11 ساعة جراحية لاستئصال ورم نادر من قلب مريض بمكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
إطلاق دعاية برنامجه الجديد نيفر إند

إحدى ضحايا رامز جلال تكشف مقلبه في رمضان

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
إحدى ضحايا رامز جلال تكشف مقلبه في رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب جمهور ومحبو النجم رامز جلال، برنامجه الرمضاني الجديد “نيفر إند”، والذي من المقرر أن يعرض ضمن برامج رمضان 2023، وذلك بسبب تعود الجمهور على مشاهدته بعد أذان المغرب.

برنامج نيفر إند

وطرح رامز جلال، بوسترين لبرنامجه “نيفر إند” الأول ظهر فيه، بلوك غريب كالمعتاد عليه، مرتديًا بدلة باللون الذهبي، وصبغ شعره أيضًا من نفس اللون، كما ظهر محمولاَ على ثور، وفي يده فانوس رمضان.

وظهر رامز جلال في البوستر الثاني، وهو ممسك بسلاح في يد وبالأخرى فانوس، ويطير في الهواء، كما أظهر البوستر شخصًا يسقط من السماء، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.

تفاصيل مقلب رامز جلال

وكشفت الفنانة نسرين أمين تفاصيل مشاركتها في برنامج مقالب رامز جلال الجديد، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2023، قائلة إنه مقلب جديد وليس سهلًا على أي شخص أن يتحمله.

وتابعت، في لقائها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج “أسرار النجوم” على إذاعة “نجوم إف إم”: “أصبت أكثر من إصابة في مقلب رامز جلال، مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يستحمله، ومكنتش متخيلة إنه هيوصل لكده، ومعرفتش أعمل اللي أنا عاوزاه لأن كان فيه كاميرات بتصور”.

ومن المتوقع أن يقع ضحايا كثيرون لمقلب رامز من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%
تقارير

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا...

تقارير
إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس 2023 بأبو ظبي
السعودية اليوم

إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس...

السعودية اليوم
أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا
العالم

أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

العالم
10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني المساجد
السعودية اليوم

10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية بالحديد
صحة وطب‎

الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية...

صحة وطب‎
رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس
السعودية اليوم

رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم...

السعودية اليوم
لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر
الرياضة

لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي...

الرياضة
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
حصاد اليوم

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

حصاد اليوم