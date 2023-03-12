إحدى ضحايا رامز جلال تكشف مقلبه في رمضان

يترقب جمهور ومحبو النجم رامز جلال، برنامجه الرمضاني الجديد “نيفر إند”، والذي من المقرر أن يعرض ضمن برامج رمضان 2023، وذلك بسبب تعود الجمهور على مشاهدته بعد أذان المغرب.

برنامج نيفر إند

وطرح رامز جلال، بوسترين لبرنامجه “نيفر إند” الأول ظهر فيه، بلوك غريب كالمعتاد عليه، مرتديًا بدلة باللون الذهبي، وصبغ شعره أيضًا من نفس اللون، كما ظهر محمولاَ على ثور، وفي يده فانوس رمضان.

وظهر رامز جلال في البوستر الثاني، وهو ممسك بسلاح في يد وبالأخرى فانوس، ويطير في الهواء، كما أظهر البوستر شخصًا يسقط من السماء، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.

تفاصيل مقلب رامز جلال

وكشفت الفنانة نسرين أمين تفاصيل مشاركتها في برنامج مقالب رامز جلال الجديد، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2023، قائلة إنه مقلب جديد وليس سهلًا على أي شخص أن يتحمله.

وتابعت، في لقائها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج “أسرار النجوم” على إذاعة “نجوم إف إم”: “أصبت أكثر من إصابة في مقلب رامز جلال، مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يستحمله، ومكنتش متخيلة إنه هيوصل لكده، ومعرفتش أعمل اللي أنا عاوزاه لأن كان فيه كاميرات بتصور”.

ومن المتوقع أن يقع ضحايا كثيرون لمقلب رامز من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي.