Icon

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 57 كجم من القات في جازان Icon ضحايا هوج بول يخسرون المليارات والبرلمان المصري يتحرك Icon إحصائية تحفز النصر أمام الباطن Icon الأجهزة المرورية المطورة تقلل نسب الحوادث في حفر الباطن Icon لائحة علامة الجودة السعودية بعد اعتماد تحديثها Icon مهند الشنقيطي يخضع لجراحة ناجحة Icon الهلاليون: عبدالله المعيوف لا يُعوض Icon متجر ألماني يصنع أول آيس كريم بنكهة الصراصير في العالم Icon الاتفاق في مهمة استعادة التوازن أمام الرائد Icon 5 نصائح لتقليل السكر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

إحصائية تحفز النصر أمام الباطن

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
إحصائية تحفز النصر أمام الباطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة التألق في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الباطن.

العالمي يستضيف الباطن

ويستضيف العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يتذيل الباطن الترتيب، بعدما اكتفى بحصد 6 نقاط فقط، من الفوز مرة والتعادل في 3 لقاءات.

النصر في دوري روشن
لاعبو العالمي – المصدر spl

تألق النصر بالمواجهات السابقة

وتُعد مباراة النصر ضد الباطن اليوم هي المواجهة الـ11 بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، انتصارين للفريق السماوي، وتعادلا مرة واحدة.

الباطن ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للفوز على الباطن، من أجل الحفاظ على سلسلة عدم الخسارة في 16 مباراة متتالية ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتعزيز تواجده في الصدارة.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بتجاوز الاتفاق بهدف دون رد في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

الرياضة
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
تكنولوجيا

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو...

تكنولوجيا
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
السعودية اليوم

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63...

السعودية اليوم
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
السعودية اليوم

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات...

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث...

حصاد اليوم
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
السعودية اليوم

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس...

السعودية اليوم
الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا
الرياضة

الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار...

الرياضة