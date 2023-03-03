إحصائية تحفز النصر أمام الباطن

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة التألق في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الباطن.

العالمي يستضيف الباطن

ويستضيف العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ملعب مرسول بارك في الرياض عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يتذيل الباطن الترتيب، بعدما اكتفى بحصد 6 نقاط فقط، من الفوز مرة والتعادل في 3 لقاءات.

تألق النصر بالمواجهات السابقة

وتُعد مباراة النصر ضد الباطن اليوم هي المواجهة الـ11 بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، انتصارين للفريق السماوي، وتعادلا مرة واحدة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للفوز على الباطن، من أجل الحفاظ على سلسلة عدم الخسارة في 16 مباراة متتالية ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتعزيز تواجده في الصدارة.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بتجاوز الاتفاق بهدف دون رد في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي.