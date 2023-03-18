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ضمن منافسات دوري روشن

إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة التألق في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مواجهة الفتح اليوم.

العميد ضيفًا على الفتح

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الاتحاد عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما ينفرد العميد بالصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

الاتحاد يتألق

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ويُعد الأكثر تسجيلًا في الوقت بدل الضائع، كما أنه أحد فريقين لم تهتز شباكهما خلال الوقت القاتل.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويُعد العميد ثاني أقل الفرق استقبالًا للأهداف خلال الربع ساعة الأولى من المباريات في دوري روشن السعودي، حيث استقبل هدفًا واحدًا، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في الفترة ذاتها.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد الثلاث نقاط، والحفاظ على فارق النقاط على أقرب منافسيه، أملًا في التتويج باللقب، فيما يطمح الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
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