إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح

يطمح الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة التألق في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مواجهة الفتح اليوم.

العميد ضيفًا على الفتح

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الاتحاد عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما ينفرد العميد بالصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الاتحاد يتألق

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ويُعد الأكثر تسجيلًا في الوقت بدل الضائع، كما أنه أحد فريقين لم تهتز شباكهما خلال الوقت القاتل.

ويُعد العميد ثاني أقل الفرق استقبالًا للأهداف خلال الربع ساعة الأولى من المباريات في دوري روشن السعودي، حيث استقبل هدفًا واحدًا، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في الفترة ذاتها.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد الثلاث نقاط، والحفاظ على فارق النقاط على أقرب منافسيه، أملًا في التتويج باللقب، فيما يطمح الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.