إحصائية تُحفز الفتح والطائي

يسعى فريقا الفتح والطائي للظهور بشكل مميز خلال مباراة اليوم، أملًا في حصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم بالجولة الـ19

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح والطائي، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

مواجهات الفتح والطائي

ويسعى النموذجي لتحقيق الفوز في مباراة الفتح والطائي اليوم، بعدما خسر في 3 مواجهات سابقة أمام فارس الشمال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة إجمالية 4/1.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إحصائية مميزة، حيث إنه كان البادئ في التسجيل خلال 6 مباريات على ملعبه في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

على الجانب الآخر، لم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في آخر مباراتين بدوري روشن السعودي، حيث نجح في الفوز على الاتفاق بهدفين دون رد، وتعادل مع العدالة بنتيجة 2/2، ويطمح لمواصلة تألقه.