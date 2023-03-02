Icon

ختام الجولة الـ19 بدوري روشن بمباراتين السبت Icon معتمرة عراقية تروي قصة إنقاذ الأطباء لزوجها من جلطة: ما قصرتوا Icon 3 أعراض مقلقة تُنذر بمشاكل في السمع Icon فيصل فجر سلاح الوحدة بدوري روشن Icon انتشال كلب من تحت الأنقاض بأنطاكيا بعد 23 يومًا Icon المرور: تقيدوا بـ 5 متطلبات قبل السفر بالمركبة Icon بوتين: ما حدث في بريانسك الحدودية عمل إرهابي Icon إحصائية تُحفز الفتح والطائي Icon 5 مخالفين في قبضة الأمن لحيازتهم حطبًا محليًا Icon كواليس اكتشاف الممر السري لـ هرم خوفو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مباراتهما بالجولة الـ19

إحصائية تُحفز الفتح والطائي

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
إحصائية تُحفز الفتح والطائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى فريقا الفتح والطائي للظهور بشكل مميز خلال مباراة اليوم، أملًا في حصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم بالجولة الـ19

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح والطائي، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @SPL

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

مواجهات الفتح والطائي

ويسعى النموذجي لتحقيق الفوز في مباراة الفتح والطائي اليوم، بعدما خسر في 3 مواجهات سابقة أمام فارس الشمال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة إجمالية 4/1.

الطائي ضد الفتح - الفتح والطائي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إحصائية مميزة، حيث إنه كان البادئ في التسجيل خلال 6 مباريات على ملعبه في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

على الجانب الآخر، لم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في آخر مباراتين بدوري روشن السعودي، حيث نجح في الفوز على الاتفاق بهدفين دون رد، وتعادل مع العدالة بنتيجة 2/2، ويطمح لمواصلة تألقه.

الطائي في دوري روشن السعودي
لاعبو الطائي – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم