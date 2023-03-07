“إحكام” لجميع المستفيدين: عليكم إنهاء الإجراءات للطلبات غير المستكملة

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دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” المستفيدين الذين لديهم طلبات تم تقديمها قبل تاريخ 5 / 5 / 1444هـ على المنصة دون الانتهاء من الإجراءات والشروط اللازمة، لاستكمالها على الفور.
وأوضحت أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين، وذلك منذ بداية فترة استقبال الطلبات التي بدأت بتاريخ 5 / 5 / 1442هـ، وذلك حرصًا على خدمة المستفيدين وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملك.
وكانت “إحكام” قد جددت التذكير بضرورة الاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات في منصتها الإلكترونية.