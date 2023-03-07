“إحكام” لجميع المستفيدين: عليكم إنهاء الإجراءات للطلبات غير المستكملة

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” المستفيدين الذين لديهم طلبات تم تقديمها قبل تاريخ 5 / 5 / 1444هـ على المنصة دون الانتهاء من الإجراءات والشروط اللازمة، لاستكمالها على الفور.

قنوات التواصل

وأوضحت أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين، وذلك منذ بداية فترة استقبال الطلبات التي بدأت بتاريخ 5 / 5 / 1442هـ، وذلك حرصًا على خدمة المستفيدين وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملك.

طلبات تملك العقار

وكانت “إحكام” قد جددت التذكير بضرورة الاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات في منصتها الإلكترونية.