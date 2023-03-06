إخماد حريق في مستودع غير مرخص بتبوك

تمكن الدفاع المدني في تبوك من إخماد حريق في مستودع غير مرخص دون حدوث أية إصابات بشرية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر تويتر: أخمد مدني تبوك حريقًا خارج النطاق العمراني في مستودع غير مرخص لتخزين الأثاث المستعمل، ولا إصابات.