إخماد حريق في مستودع غير مرخص بتبوك

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تمكن الدفاع المدني في تبوك من إخماد حريق في مستودع غير مرخص دون حدوث أية إصابات بشرية.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر تويتر: أخمد مدني تبوك حريقًا خارج النطاق العمراني في مستودع غير مرخص لتخزين الأثاث المستعمل، ولا إصابات.