إدارة المشاريع بالمملكة يعرض نماذج نسائية ملهمة ودورهن في المجتمع

تحت عنوان الابتكار والتكنولوجيا ودور المرأة، عقد معهد إدارة المشاريع بالمملكة العربية السعودية، أول لقاء ضمن برامج الأثر المجتمعي لتمكين المرأة، في ضوء الاحتفال بيوم المرأة العالمي وذلك في 15 مارس الماضي باستضافة من الهيئة السعودية للمهندسين بمدينة الرياض.

إنجازات تمكين المرأة

وتضمن اللقاء، الإشادة بإنجازات المملكة العربية السعودية في تمكين المرأة ومكانها وتعظيم دورها كعنصر مهم في إدارة المشاريع، كما عرض نماذج نسائية نجحت في كافة المجالات عامة وإدارة المشاريع والبرامج على وجه الخصوص.

وقال المهندس بدر بورشيد رئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة خلال كلمته الترحيبية، إنه سعيد بمشاركته خلال هذه الاحتفالية التي تثني على دور المرأة وتعظم مكانتها ودورها الحيوي في كافة القطاعات.

وأضاف: شرف كبير أن أكون معكم في يوم المرأة العالمي حيث نشارك هذا الاحتفال مع النماذج النسائية الناجحة والملهمة في مختلف المجالات ونفخر بالإنجازات التي تحققها المرأة وتعمل على تمكينها في جميع الميادين على مستوى المملكة العربية السعودية.

واصل كلمته: لا يسعني اليوم سوى الفخر بكل ما آلت إليه المرأة من تمكين ونجاح وهو ما يمثل تكافؤ مجتمعي مثالي في يوم أثبتت المرأة السعودية جدارتها بكافة المعايير وساهمت لتحقيق ما تهدف إليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

أسرار النجاح

أكمل بورشيد: عندما نتحدث عن المرأة السعودية نجد أن أهم أسرار نجاحها يكمن في التكامل بين رؤية حكيمة وإرادة نسائية ملهمة وقوية وما نشهده اليوم من تكاتف من جميع القطاعات لتحقيق هذا الهدف، له أثر إيجابي وكبير في تقدم، وتطوير كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى كوادرها.

واستطرد رئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة بقوله: نحن نعيش حقبة زمنية مميزة واستثنائية في المملكة، عندما ننظر إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات: استثمارية صناعية، سياحية، تجارية، تعليمية وخدمية وهي تساهم في نهضة الوطن ودفع عجلة التنمية للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بالعالم رغم التحديات، نرى مستقبلنا المشرق.

وأوضح بورشيد: نسعى في معهد إدارة المشاريع دوماً إلى أن نكون جزءاً من المنظومة في تحقيق هذه الرؤية الحكيمة ونجاح هذا التمكين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال نشر ثقافة إدارة المشاريع وعقد ورش عمل وندوات و لقاءات بغرض تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات في إدارة المشاريع وتفعيل دور المرأة في إنجاح المشاريع الكبرى في المملكة.

وعن الإنجازات في هذا الشأن، قال: من ضمن إنجازاتنا لهذا الهدف هو ترشيح متطوعات لبرنامج انسياد بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة وصندوق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمكين أكثر من 10 متطوعات كعضوات مجلس إدارة في معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية.

وشهد اللقاء حضور نخبة من النساء القياديات من مختلف القطاعات, كما حظي بتواجد أ.ريج نقشبندي رئيس مكتب إدارة المشاريع في صندوق الاستثمارات العامة وألقت كلمتها بعنوان دور المرأة في إدارة المشاريع.

يذكر أن فعاليات اللقاء شهدت حواراً نسائياً ملهماً، استعرض التحديات خلال مسيرتهن المهنية وأظهر أوجه القوة والإصرار ومدى الالتزام والطموح لدى المرأة السعودية.