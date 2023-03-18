إدارة تعليم المجمعة تعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

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أعلنت إدارة التعليم في محافظة المجمعة، اليوم السبت، مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت الإدارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن مدير تعليم المجمعة اعتمد مواعيد التوقيت الزمني لدوام الهيئتين الإدارية والتعليمية والطلبة في مدارس التعليم العام والمستمر وجميع موظفي الإدارة في شهر رمضان المُبارك.
وجاءت مواعيد رمضان وفقًا لإدارة تعليم المجمعة كالتالي: بداية الحضور 9:30 صباحًا، وبداية الحصة الأولى 9:45 صباحًا، حيث تكون زمن الحصة 35 دقيقة.
وعن مواعيد طلاب مدارس التعليم المستمر فتكون 8:30 مساءً، أما بداية دوام جميع الموظفين في الإدارات والمكاتب فتكون الساعة 10:00 صباحًا.