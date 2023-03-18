إدارة تعليم جدة تعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

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أعلنت إدارة التعليم في محافظة جدة، اليوم السبت، مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت إدارة تعليم جدة، في عبر حسابها في “تويتر”: “اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي،خلال شهر رمضان المبارك القادم للمدارس، وبدء الدوام بالإدارات التابعة لتعليم جدة”.
وجاءت مواعيد رمضان وفقا لإدارة تعليم جدة كالتالي:
– تبدأ المدارس الصباحية 9 صباحاً
– المدارس المسائية : 1 مساء
– مدارس التعليم المستمر 9:30 مساء