إدارة تعليم جدة تعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

أعلنت إدارة التعليم في محافظة جدة، اليوم السبت، مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت إدارة تعليم جدة، في عبر حسابها في “تويتر”: “اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي،خلال شهر رمضان المبارك القادم للمدارس، وبدء الدوام بالإدارات التابعة لتعليم جدة”.

تعليم جدة تعتمد مواعيد رمضان

وجاءت مواعيد رمضان وفقا لإدارة تعليم جدة كالتالي:

– تبدأ المدارس الصباحية 9 صباحاً

– المدارس المسائية : 1 مساء

– مدارس التعليم المستمر 9:30 مساء