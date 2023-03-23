إدارة تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي

حددت هيئة تقويم التعليم موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) للمعلمين والمعلمات.

نتائج اختبار الرخصة المهنية

وأوضحت إدارة تقويم التعليم أنه سيتم إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) يوم الأحد 26 مارس 2023م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المعلم والمعلمة.

وتابعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن النتائج ستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م.