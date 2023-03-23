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تعهدوا بدعمها والدفاع عنها ضد أي تدخل خارجي

إدانة أوروبية لتهديدات ميدفيديف بقصف المحكمة الجنائية

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
إدانة أوروبية لتهديدات ميدفيديف بقصف المحكمة الجنائية
المواطن - فريق التحرير

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أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ما وصفه بأنه “تهديد” مسؤول روسي رفيع باستخدام القوة ضد المحكمة الجنائية الدولية والدولة المضيفة لها هولندا، وذلك بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستنكر الاتحاد في بيان الإجراءات التي أعلنتها روسيا ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، في إشارة إلى إعلان لجنة تحقيق روسية إقامة دعوى جنائية ضد مدعي الحكمة والقضاة.

وأكد الاتحاد الأوروبي على دعمه الكامل للمحكمة، متعهدًا بالدفاع عنها ضد “أي تدخل خارجي يهدف إلى عرقلة سير العدالة وتقويض النظام الدولي للعدالة الجنائية”.

تهديدات ميدفيديف

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة “تاس الروسية” عن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن اعتقال أي دولة لبوتين بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية سيكون بمثابة “إعلان حرب”.

كما لوح ميدفيديف يوم الاثنين الماضي باستهداف مبنى المحكمة الجنائية في لاهاي بضربة صاروخية، قائلا “يمكننا أن نتخيل صاروخ أونيكس فرط صوتي أطلق من سفينة حربية روسية في بحر الشمال وهو يضرب مبنى المحكمة في لاهاي. لا يمكن إسقاطه مع الأسف”.

وأوضح ميدفيديف أنه يعتقد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يخلق دوافع سلبية هائلة” على خلفية علاقات موسكو السيئة بالفعل مع الغرب.

واعتبر ميدفيديف أن القادة الأوروبيين “غير قادرين على اتخاذ قرارات لصالح الأوروبيين” لكنهم يتخذونها “إما لصالح مجموعات سياسية مستقلة تتنافس مع بعضها البعض، أو لصالح الأمريكيين.

كانت المحكمة الدولية قد أصدرت، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة “الترحيل غير القانوني” لأطفال أوكرانيين، وهي جريمة حرب.

 

 

 

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