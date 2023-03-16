إدانة موظفة فرنسية صوّرت جثث الموتى ونشرتها على الإنترنت

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أقامت إدارة مستشفى عام في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا، دعوى ضد موظفة في هيئة دفن الموتى للاشتباه في كونها صوّرت جثث متوفين ونشرت اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لبيان هيئة “أوسبيس سيفيل دو ليون” التي تضم 13 مستشفى عامًّا، فإنها تلقت في عطلة الأسبوع بلاغًا عن صور التقطها موظفة في خدمة دفن الموتى في مستشفى كروا روس.
وكشفت الهيئة أن “تحقيقًا إداريًّا يجري منذ الاثنين في هذه التصرفات المستنكرة وغير المقبولة”.
وبحسب صحيفة لو بروغريه المحلية، فإن الموظفة المعنية نشرت على الشبكات الاجتماعية صورًا لجثث في قسم خدمات دفن الموتى في المستشفى.
وما لبث مستخدم إنستجرام يدعى مارفن ل، أن ذكر اسم الموظفة الأول وأعاد نشر بعض صورها ودعا متابعيه إلى إبلاغ هيئة المستشفيات عنها. ولم تتضح بعد الأسباب التي جعلتها تُقدم على فعلتها.
وعبرت الهيئة عن “الإدانة الشديدة لهذه الأفعال”، مشيرة إلى أن الموظفة المعنية أوقفت على الفور عن العمل وتخضع لإجراءات تأديبية.
وفتحت النيابة العامة في ليون على إثر رفع الدعوى تحقيقًا بتهمة التعدي على الخصوصية بالتقاط الصور أو تسجيلها أو نقلها.