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تصنف كمواد مؤثرة على العقل

إدراج 7 مواد دوائية وكيميائية جديدة بجداول نظام مكافحة المخدرات

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
إدراج 7 مواد دوائية وكيميائية جديدة بجداول نظام مكافحة المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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أدرجت الهيئة العامة للغذاء والدواء مواد دوائية وكيميائية في جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

تحديث قائمة الجداول

وأعلنت الهيئة، اليوم السبت، تحديث قائمة الجداول التي أعلنت عنها في يوليو من العام الماضي، حيث صنفت مادتين دوائيتين كمادتين مخدرتين من فئة “أ”، لتنضما بذلك لقائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م، مشيرة إلى أن المواد المصنفة في فئة “أ” تُعرف بالقائمة الصفراء وتخضع للمراقبة الدولية.

مؤثر عقلي

وصنفت الهيئة مادة “تيوتيلون” كمؤثر عقلي، وأدرجتها مع المؤثرات العقلية من فئة “ب” المذكورة بالجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة 1971، مشيرة إلى أن المواد المصنفة بهذه الفئة تُعرف بالقائمة الخضراء، وتخضع أيضا للمراقبة الدولية.

وحدثت الهيئة جدول السلائف الكيميائية بإضافة 4 مواد جديدة، وصنفتها ضمن فئة “أ”، لتنضم بذلك لقائمة السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م.

 

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