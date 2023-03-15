إرشادات هامة لتجنب خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار

قدمت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح لقائدي المركبات خلال هطول الأمطار، محذرة من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: إن انزلاق المركبة أثناء هطول الأمطار يحدث لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.

لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار. ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/uZ78B5XPI2 — المرور السعودي (@eMoroor) March 15, 2023

ترك مسافة آمنة

ونصحت الإدارة، بترك مسافة آمنة مع المركبات الأخرى، وفي حال انعدام الرؤية يتم استخدام إشارات التنبيه، مع التمهل وتخفيف السرعة وتجنب برك وتجمعات المياه.