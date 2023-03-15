إرشادات هامة لتجنب خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار

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قدمت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح لقائدي المركبات خلال هطول الأمطار، محذرة من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار.
احذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/yPj9fBlObK
— المرور السعودي (@eMoroor) March 15, 2023
وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: إن انزلاق المركبة أثناء هطول الأمطار يحدث لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.
لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/uZ78B5XPI2
— المرور السعودي (@eMoroor) March 15, 2023
ونصحت الإدارة، بترك مسافة آمنة مع المركبات الأخرى، وفي حال انعدام الرؤية يتم استخدام إشارات التنبيه، مع التمهل وتخفيف السرعة وتجنب برك وتجمعات المياه.