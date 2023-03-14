إزالة غضروف تعيد الحركة لمريض في عنيزة

أسهم تدخل جراحي استغرق ثلاث ساعات نفذه أطباء مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 27 عامًا، مكنه من استعادة قدرته على الحركة الطبيعية والمشي، بعد إصابته بضعف شديد في الرجلين.

تفاصيل الحالة

وكشف تجمع القصيم الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني من عدم القدرة على تحريك رجليه مع وجود خدر فيها، وبعد الفحص الطبي السريري تبين وجود ضعف في الرجلين بدرجة ١ على ٥ مع احتباس البول، موضحًا أن شكوى المريض بدأت من قبل أسبوع بألم شديد أسفل الظهر والرجلين، وتم زيارة أماكن مختلفة وأخذ علاجات مسكنه إلا أن الألم والضعف ازداد تدريجياً حتى أصبح المريض غير قادر على تحريك رجليه.

وأفاد التجمع بأنه بعد وصول المريض إلى طوارئ المستشفى تم عمل الفحوصات اللازمة وأشعة الرنين المغناطيسي للعمود الفقري بشكل كامل، التي أظهرت وجود غضروف كبير ضاغط بشكل شديد على أعصاب الرجلين، ليتم بعدها مباشرة نقل المريض إلى غرفة العلميات لإجراء تدخل جراحي تم خلاله إزالة الغضروف، وتوسيع القناة الشوكية وإنهاء الضغط على الأعصاب.

تحسن تدريجي

وأكد التجمع أن حالة المريض تحسنت تدريجيًا بشكل كبير بعد الجراحة وخرج من المستشفى ماشيًا على قدميه بدرجة ضعف ٤ على ٥ فقط، حيث نصحه الأطباء باستمرار العلاج الطبيعي والمتابعة في العيادة المختصة، إلى أن يستعيد وضعه الصحي والحركي بصورة كاملة وطبيعية.