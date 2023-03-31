إزالة 32 تعديًا على عدادات الكهرباء بمساجد وجوامع مكة المكرمة

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إزالة 32 تعديًا من التعديات التي تم رصدها على عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد والجوامع ومرافقها في منطقة مكة المكرمة، وجاري العمل على إزالة باقي التعديات، حيث قامت اللجان المختصة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها بفرع الوزارة بإزالة التعديات وإعداد المحاضر الرسمية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإحالة المعتدين للجهات المختصة لمحاسبتهم وفق النظام.

للحفاظ على المال العام وقدسية بيوت الله

تجدر الإشارة إلى آن الوزارة تواصل العمل عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه أو استغلال مرافق المساجد وممتلكاتها لغير ما خصصت له، وذلك في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قدسية بيوت الله.

كما تهيب الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بالتعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدي على خدمات أو ممتلكات المساجد بالتواصل عبر مركز تلقي البلاغات 1933، أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات، مؤكدة أهمية دور​ المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.