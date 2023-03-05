إسباني يدير قمة الاتحاد والنصر

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اقترب طاقم تحكيم إسباني من قيادة مباراة الاتحاد والنصر المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.
وأشارت تقارير، اليوم الأحد، إلى أن الحكم الإسباني الدولي ماتيو لاهوز، سيقود مباراة الاتحاد والنصر، وذلك نظرًا لخبراته، حيث إنه يحكم دولياً منذ 2011، وقاد 3 مواجهات في كأس العالم 2022.
وجاء قرار الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي، نظرًا لأهمية المباراة وقوتها، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
ويُعد ماتيو لاهوز واحدًا من أكثر الحكام إثارة للجدل، وتعرض لانتقادات كبيرة بعد مواجهة هولندا والأرجنتين بمونديال 2022 من جانب النجم ليونيل ميسي.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والنصر، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.