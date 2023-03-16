إسرائيل تتوعد من حدود لبنان: سنرد في الوقت المناسب

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف موقعاً قرب مفترق مجيدو في إسرائيل مطلع هذا الأسبوع، وألمح مسؤولون إسرائيليون إلى احتمال ضلوع حزب الله اللبناني فيه.

إسرائيل تتوعد

وقال جالانت للصحفيين خلال جولته الحدودية، اليوم الخميس: “أيًا كان من نفذ هذا الهجوم فسيندم، وسنرد في التوقيت المناسب وبالطريقة الملائمة”.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن قوات الأمن قتلت رجلًا كان يحمل حزامًا ناسفًا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر عبوة ناسفة يوم الاثنين أدت إلى إصابة سائق بجروح خطيرة، مضيفا أنه يحقق مع السائق وحول ما إذا كان حزب الله متورطا.

موقف اليونيفيل

من جانبها، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “يونيفيل” أن وحداتها “لم تلاحظ” عبور أي شخص للحدود الجنوبية إلى إسرائيل.

وقال الناطق الرسمي باسم قوة يونيفيل أندريا تيننتي، إن قوات الأمم المتحدة اطلعت على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شخصا تسلل إلى إسرائيل من لبنان، لكنها لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة”.

ضبط النفس

في حين حض رئيس بعثة يونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو “الطرفين على ضبط النفس، والحفاظ على الاستقرار، واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنّب سوء الفهم وتقليل التوترات”.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق من حزب الله بعد حول إعلان الجيش الإسرائيلي الذي لم يكشف عن هوية المشتبه به.