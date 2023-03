 إسقاط أمر القبض على عمران خان

أسقط قاض باكستاني مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان إثر توجهه، اليوم السبت، إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع، وعن ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميه، جوهر خان، قوله إن المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور رئيس الوزراء السابق، وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس.

Footage of Imran Khan's residency, where Police broke the main door and entered the property. pic.twitter.com/YfTga8lSUD

— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 18, 2023