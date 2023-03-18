 إسقاط أمر القبض على عمران خان

أسقط قاض باكستاني مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان إثر توجهه، اليوم السبت، إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع، وعن ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميه، جوهر خان، قوله إن المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور رئيس الوزراء السابق، وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس.

Footage of Imran Khan's residency, where Police broke the main door and entered the property. pic.twitter.com/YfTga8lSUD — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 18, 2023

كيف وصلت الأمور إلى المحكمة؟

وأطيح بعمران خان (70 عامًا) في أبريل 2022 إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة، وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 مارس للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.

وبعد أيام من الجدل القانوني، قطع خان أكثر من 300 كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام أباد، لكنه لم يتمكن من الخروج من السيارة، فقد تجمع عدد كبير من أنصاره حول المجمع ورشقوا عناصر الشرطة بالحجارة.

وقبل ذلك، قال خان في رسالة عبر مقطع فيديو مسجّل على الطريق السريع: أنا ذاهب إلى محكمة إسلام أباد الآن، أريد أن أخبركم جميعًا أنهم وضعوا خطة لاعتقالي.

وفي إسلام باد نشرت الشرطة، السبت، نحو أربعة آلاف عنصر تحسبًا، وكذلك داهمت الشرطة منزله في حي فخم بمدينة لاهور، بعدما أغلقت الطرق المجاورة وعلقت خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة.

توتر في الشارع واتهامات بمؤامرة

أكد خان أنه عرضة لمؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر، مضيفًا: الهدف من هجومهم على منزلي لم يكن تقديمي إلى محكمة إسلام أباد، بل إيداعي السجن.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أدت محاولات الشرطة للقبض على نجم الكريكيت السابق بعد عدم مثوله أمام المحكمة متحججًا بدواع أمنية إلى اشتباكات مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في لاهور في شرق البلاد.

وأمرت محكمة في نهاية المطاف قوات الأمن بالانسحاب، وتعهد خان بالمثول أمام المحكمة السبت.