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إسماعيل الغامدي: ثقة القيادة محل تقدير وتكليف

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
إسماعيل الغامدي: ثقة القيادة محل تقدير وتكليف
المواطن - واس

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رفع معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة الأستاذ إسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.

وأكد أن هذه الثقة محل تقدير وتكليف لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى ما تحقق من منجزات غير مسبوقة في قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعمل ضمن فريق واحد لمواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مسيرة حافلة

وتقلَّد الغامدي العديد من المناصب القيادية في شركة موبايلي، منها الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، والرئيس التنفيذي لرعاية العملاء، والرئيس التنفيذي لإستراتيجية الشركة، كما شغل منذ نوفمبر 2019م منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الأفراد، ومدير العمليات في شركة سيسكو سيستمز، ومدير قطاع التعليم في المملكة بشركة مايكروسوفت، ورئيسًا لعدد من مجالس الإدارة وعضوًا في بعضها، منها: رئاسة مجلس المديرين بشركة موبايلي منذ مارس 2020م، ورئيس مجلس المديرين بشركة صحتي للخدمات المعلوماتية منذ يوليو 2016م.

ويحمل الغامدي شهادة البكالوريوس في علوم الحاسبات من جامعة الملك عبدالعزيز، وشهادة برنامج تطوير القادة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

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