إشادة واسعة بأداء نيرمين محسن في طاش ما طاش

عبرت الفنانة نيرمين محسن عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل “طاش ما طاش العودة”، وتصدرت بدورها مواقع التواصل عقب ظهورها الأول في المسلسل الشهير.

أول تعليق من نيرمين

وقالت نيرمين، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب ظهورها بالحلقة: تشرفت وسعدت بالمشاركة اليوم مع الأستاذ القدير ناصر القصبي في طاش العودة”.

ووجهت الشكر لكل محبيها الذين أثنوا على بساطة أدائها وتمثيلها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد مرتادو مواقع التواصل أن نيرمين نجحت في لفت انتباه الجمهور في ظهورها الأول.

بداية نيرمين محسن

وتعد نيرمين محسن الزهراني؛ ممثلة سعودية، اشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي واي فاي عام 2012 ولها العديد من المسلسلات والبرامج.

ولقي طاش ما طاش ترحيب واسع لدى جمهور المملكة، حيث يعد المسلسل الاجتماعي الأكثر شهرة في تاريخ التلفزيون السعودي، وعقب ظهوره في رمضان 2023 على الشاشة بعد انقطاع دام اثني عشر عاماً، وعكست أولى حلقاته مستوى التحولات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، وتناولت مشاهده جوانب من القضايا والهموم الاجتماعية التي طالما عالجها المسلسل في تاريخ ظهوره الذي استمر عقدين، كان يتقاطع خلالها مع قضايا الشارع السعودي والشأن العام.

الحلقة الأولى لـ طاش العودة

وعكست الحلقة الأولى مستوى التحولات التي طرأت على المجتمع السعودي والخليجي، التي تعاطى معها المسلسل طوال تاريخه في معالجة القضايا والهموم الاجتماعية، وظهرت قيادة المرأة للسيارة ضمن مشاهد الحلقة،

وبدأت الحلقة الأولى من طاش ما طاش بخروج القصبي والسدحان مع أسرتيهما في رحلة للبر بسيارتهم التقليدية، وتعرضهم لصاعقة، اضطرتهم للجلوس في السيارة واستيقاظهم بعد 8 سنوات من النوم، وعقب عودتهم إلى الحياة وجد السدحان نجله قد استخرج لهما شهادتَيْ وفاة واستولى على أملاكهما.

تغيرات بالمملكة

كما تفاجأ السدحان والقصبي بالكثير من التغيرات التي طرأت بالمملكة ومنها قيادة المرأة للسيارة، وتغير سعر البنزين، وعرض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المساعدة على النساء.

كما تفاجؤوا بوفاة شقيقتهم حصة بفيروس كورونا، وتحول الخدمات الحكومية من المراجعات إلى النظام الإلكتروني، والزحام الذي تشهده العاصمة الرياض، ومنطقة “البوليفارد” التي وصفوها بأنها دولة أوروبية.

وعقب عرض الحلقة انهالت التعليقات التي أبدت إعجابها بعودة المسلسل وما يتناوله من أحداث وتغيرات شهدتها المملكة، لينقلونها بطريقتهم المبسطة للمواطنين.