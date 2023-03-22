إصابات ووفيات جراء انهيار مبنى سكني في قطر

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توفي شخص واحد جراء سقوط مبنى سكني في وسط العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ حياة 7 أشخاص.
ورصدت صحيفة الشرق القطرية، المشاهد الأولى لسقوط المبنى السكني المكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم وسط الدوحة.
🎥 فيديو الشرق| المشاهد الأولى لسقوط المبنى السكني المكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم "وسط الدوحة" pic.twitter.com/ci5xSrdhkv
— صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) March 22, 2023
وقال بيان صحفي لوزارة الداخلية القطرية: تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط مبنى سكني مكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)، مضيفة: بينما توفي شخص واحد كان من ضمن المتواجدين في المبنى.
🎥 شاهد عمليات إزالة أنقاض المبنى السكني الذي انهار صباح اليوم "وسط الدوحة" pic.twitter.com/4hE4QgXzE0
— صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) March 22, 2023
وأفادت تقارير إعلامية محلية بتواجد كثيف لفرق الدفاع المدني فيما تستمر عمليات إزالة الأنقاض، مشيرة إلى وصول وزير الداخلية إلى مكان الحادث، وفي الوقت نفسه، أكدت الأجهزة المختصة أنها ستواصل عملها للتأكد من عدم وجود محشورين في المبني، والتأكد من سلامة القاطنين في المنطقة المحيطة.