الأرصاد لـ سكان الباحة وجازان: أمطار ورياح نشطة حتى المساء خالد المالك لوزير الإعلام سلمان الدوسري: نحتاج سرعة في معالجة القصور وجرأة قرار فتح باب التوظيف الموسمي للرجال والنساء لخدمة حجاج بيت الله هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز تخصيص 130 معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام إصابة أميتاب باتشان بكسر في ضلوعه انخفاض أرباح تكافل الراجحي 13% إلى 100 مليون ريال منتدى الإعلاميات العراقيات يكرم الزميلة الدخيّل أرامكو ترفع رسميًا أسعار النفط لشهر أبريل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلن الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان إصابته بكسر في ضلوعه أثناء تصوير فيلم في جنوب الهند، وأنه يتعافى في منزله.
ونشر نجم بوليوود، البالغ من العمر 80 عامًا، عبر مدونته أنه تعرض لإصابة في ضلعه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي “بروجيكت كيه”، في مدينة حيدر أباد. وينتج الفيلم باللغتين الهندية والتيلوغوية، ومن المقرر عرضه عام 2024.
وكتب باتشان أنه أصيب بكسر في غضروف ضلع، بالإضافة لتمزق عضلي. وأضاف: “الإصابة كانت مؤلمة”، وأنه استشار طبيبًا قبل أن يعود إلى منزله في مومباي، ونصحه بالراحة.
وقال الممثل للمعجبين الذين يتجمعون خارج منزله في مومباي: “لن أتمكن من مقابلة المعجبين هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام”. وذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.
مثل باتشان في أكثر من 200 فيلم هندي، وجاءت انطلاقته في فيلم زانجير، أو “السلسلة” عام 1973، وارتقى إلى النجومية بتمثيل شخصيات جريئة، وألهم المعجبين بتسريحة شعره، وملابسه، وصوته.
كما عمل الممثل، الذي يتمتع بجماهيرية عريضة، في مجال السياسة، وكان مذيعًا تلفزيونيًا.