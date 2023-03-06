إصابة أميتاب باتشان بكسر في ضلوعه

أعلن الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان إصابته بكسر في ضلوعه أثناء تصوير فيلم في جنوب الهند، وأنه يتعافى في منزله.

تصوير فيلم

ونشر نجم بوليوود، البالغ من العمر 80 عامًا، عبر مدونته أنه تعرض لإصابة في ضلعه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي “بروجيكت كيه”، في مدينة حيدر أباد. وينتج الفيلم باللغتين الهندية والتيلوغوية، ومن المقرر عرضه عام 2024.

وكتب باتشان أنه أصيب بكسر في غضروف ضلع، بالإضافة لتمزق عضلي. وأضاف: “الإصابة كانت مؤلمة”، وأنه استشار طبيبًا قبل أن يعود إلى منزله في مومباي، ونصحه بالراحة.

رسالة للمعجبين

وقال الممثل للمعجبين الذين يتجمعون خارج منزله في مومباي: “لن أتمكن من مقابلة المعجبين هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام”. وذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.

مثل باتشان في أكثر من 200 فيلم هندي، وجاءت انطلاقته في فيلم زانجير، أو “السلسلة” عام 1973، وارتقى إلى النجومية بتمثيل شخصيات جريئة، وألهم المعجبين بتسريحة شعره، وملابسه، وصوته.

كما عمل الممثل، الذي يتمتع بجماهيرية عريضة، في مجال السياسة، وكان مذيعًا تلفزيونيًا.