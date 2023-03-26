إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد

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تعرض مهاجم ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، لإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب السويد الأول لكرة القدم، أثناء فترة التوقف الدولي الحالي.
وأشارت شبكة expressen السويدية، إلى أن إبراهيموفيتش تغيب عن التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة أذربيجان.
ولفتت الشبكة السويدية، إلى أن زلاتان عانى من انزعاج عضلي، لذا خضع لتدريبات بديلة بمفرده، وسط حالة من الغموض بشأن إمكانية مشاركته في مباراة الغد.
وأصبح إبراهيموفيتش ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية “اليورو”، خلال خسارة منتخب السويد الأول لكرة القدم ضد نظيره البلجيكي بثلاثية دون رد.
وشارك زلاتان عند الدقيقة 73، وهو في سن 41 عامًا و172 يومًا، ليحتل المركز الثاني خلف لي كاتشارو لاعب جبل طارق، الذي خاض مباراة منتخب بلاده أمام منتخب اليونان الأول لكرة القدم، في سن 41 عامًا و176 يومًا.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السويد الأول لكرة القدم ضد نظيره أذربيجان، مساء يوم غد الاثنين، عند الساعة 9:45 مساء بتوقيت السعودية، ضمن تصفيات “يورو 2024”.