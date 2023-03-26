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قبل مواجهة أذربيجان

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد
المواطن - فريق التحرير

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تعرض مهاجم ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، لإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب السويد الأول لكرة القدم، أثناء فترة التوقف الدولي الحالي.

إبراهيموفيتش يغيب عن التدريبات

وأشارت شبكة expressen السويدية، إلى أن إبراهيموفيتش تغيب عن التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة أذربيجان.

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان – المصدر theathletic

ولفتت الشبكة السويدية، إلى أن زلاتان عانى من انزعاج عضلي، لذا خضع لتدريبات بديلة بمفرده، وسط حالة من الغموض بشأن إمكانية مشاركته في مباراة الغد.

وأصبح إبراهيموفيتش ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية “اليورو”، خلال خسارة منتخب السويد الأول لكرة القدم ضد نظيره البلجيكي بثلاثية دون رد.

إبراهيموفيتش مع منتخب السويد
زلاتان – المصدر @svenskfotboll

وشارك زلاتان عند الدقيقة 73، وهو في سن 41 عامًا و172 يومًا، ليحتل المركز الثاني خلف لي كاتشارو لاعب جبل طارق، الذي خاض مباراة منتخب بلاده أمام منتخب اليونان الأول لكرة القدم، في سن 41 عامًا و176 يومًا.

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان – المصدر @Ibra_official

منتخب السويد يُلاقي أذربيجان

ومن المقرر أن يلعب منتخب السويد الأول لكرة القدم ضد نظيره أذربيجان، مساء يوم غد الاثنين، عند الساعة 9:45 مساء بتوقيت السعودية، ضمن تصفيات “يورو 2024”.

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