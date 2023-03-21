إصابة بريطانية بحالة مرضية بعد خضوعها لجلسة مانكير

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يعد طلاء الأظافر روتين تجميل أساسيًّا بالنسبة لمعظم النساء، ولكن في واقعة مروعة أصيبت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا من لندن بحالة مرضية، بعد خضوعها لجلسة عمل مانكير.
وكادت كريستي كونر، 31 عامًا، تفقد حياتها بسبب طلاء أظافرها في أحد صالونات التجميل، إذ لاحظت بعد انتهائها بدء ظهور بعض البثور حول أظافرها، وشعرت بذراعيها وعينيها تنتفخان، وفقًا لسكاي نيوز.
ومع مرور الوقت، بدأت تشعر بصعوبة في التنفس، ما استدعى طلب الإسعاف وإدخالها إلى المستشفى، حيث أخبرها الأطباء أنها تعاني من رد فعل تحسسي من المواد الموجودة في الهلام المستخدم لتثبيت لون طلاء الأظافر.
وبعد هذه الوقعة، قررت كريستي العزوف عن الإجراءات التجميلية التي تعتمد على مركبات غير طبيعية.