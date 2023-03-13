إصابة رياض بودبوز تثير قلق الأهلي

وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض أول رسالة لرئيس الحكومة الصينية الجديد لواشنطن توقعات باستمرار الحالة الممطرة والبرد بعدة مناطق
تعرض اللاعب الجزائري رياض بودبوز لإصابة قوية في مباراة الأهلي والرياض أمس في الجولة الـ25 من بطولة دوري يلو.
رياض بودبوز #الأهلي يغادر الملعب محمولا على عربة الطاقم الطبي.#جولة_يوم_العلم 🇸🇦#الأهلي_الرياض#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/lv4BttnMCS
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 12, 2023
وأُصيب رياض بودبوز في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، لكن بسبب قوة الإصابة خرج محمولًا على نقالة طبية.
وكان الراقي خسر أمام الرياض بثنائية دون رد، ليتجمد رصيده عند 52 نقطة في صدارة دوري يلو.
ونجح اللاعب لويس مورالها في إحراز الهدف الأول لفريق الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، لم ينجح الحارس محمد الربيعي في صدها.
وفي الشوط الثاني، سجل نادي الرياض الهدف الثاني عبر اللاعب نواف الحبشي في الدقيقة الـ52 بعد خطأ دفاعي من لاعبي الراقي.