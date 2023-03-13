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تعرض لها في مباراة الرياض

إصابة رياض بودبوز تثير قلق الأهلي

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
إصابة رياض بودبوز تثير قلق الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تعرض اللاعب الجزائري رياض بودبوز لإصابة قوية في مباراة الأهلي والرياض أمس في الجولة الـ25 من بطولة دوري يلو.

وأُصيب رياض بودبوز في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، لكن بسبب قوة الإصابة خرج محمولًا على نقالة طبية.

وكان الراقي خسر أمام الرياض بثنائية دون رد، ليتجمد رصيده عند 52 نقطة في صدارة دوري يلو.

ونجح اللاعب لويس مورالها في إحراز الهدف الأول لفريق الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، لم ينجح الحارس محمد الربيعي في صدها.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الرياض الهدف الثاني عبر اللاعب نواف الحبشي في الدقيقة الـ52 بعد خطأ دفاعي من لاعبي الراقي.

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