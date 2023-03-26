إصابة سلمان الفرج تقلق جماهير الهلال

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، قلق الجماهير، بسبب معاناته من إصابات عديدة الموسم الرياضي الحالي.

إصابة جديدة تُلاحق سلمان الفرج

وأعلن نادي الهلال بالأمس، عن تعرض سلمان الفرج لإصابة في الحوض خلال مران الفريق يوم الجمعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن برنامجه العلاجي وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

غياب متكرر بسبب الإصابات

وتُعد هذه الإصابة ليست الأولى التي يتعرض لها سلمان الفرج خلال الفترة الماضية، حيث إنه تعرض لإصابة في عضلة الساق خلال تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر إسبانيا، شهر سبتمبر الماضي.

وتعرض الفرج لإصابة في مفصل الكتف قبل المشاركة في كأس العالم 2022، قبل أن يتعافى ليُشارك في المونديال، ولكنه أُصيب في عظمة الساق خلال مواجهة الأرجنتين في نوفمبر الماضي، وبدأ المشاركة في التدريبات نهاية يناير.

وغاب سلمان الفرج عن معظم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، بسبب الإصابات المختلفة، حيث اكتفى بالمشاركة في 10 لقاءات من أصل 28 خاضها الأزرق.

تطمح الجماهير الهلالية في عودة الفرج سريعًا، خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم، ويتأثر الأداء بغيابه، نظرًا لدوره القيادي والفني، وتمريراته الحاسمة.