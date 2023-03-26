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تعرض لها في مران أول أمس

إصابة سلمان الفرج في الحوض

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ صباحاً
إصابة سلمان الفرج في الحوض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال اليوم الأحد عن إصابة قائده سلمان الفرج في الحوض، وذلك بعد أن تعرض للإصابة في تدريبات أول أمس الجمعة.

سلمان الفرج

وكشف النادي في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” أن الفرج أُصيب في الحوض، وخضع لأشعة طبية على موضع إصابته.

وسيخوض أزرق الرياض مساء السبت المقبل، مواجهة قوية ضد نادي الخليج في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سلمان الفرج - الهلال والفتح

مباريات مضغوطة في رمضان

وتسبب ضغط مباريات الهلال في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال شهر رمضان المبارك، في إثارة الغضب لدى جماهيره، وذلك مقارنة بعدد مباريات الأندية الأخرى في البطولة.

وسيلعب الهلال مع الخليج يوم 10 رمضان، الفيحاء يوم 13 رمضان، الشباب يوم 16 رمضان، الطائي يوم 19 رمضان، الباطن يوم 23 رمضان، النصر يوم 27 رمضان، بمعدل مباراة كل 3 أيام.

وانتقدت الجماهير الزرقاء توزيع مباريات أزرق الرياض بهذا الضغط وفي مدة قصيرة في شهر واحد، قائلين بأن ضغط المباريات هدفه عرقلة الهلال وعدم منحه الفرصة المتكافئة مثل بقية الفرق للفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي.

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 أبريل المقبل.

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