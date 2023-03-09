إصابة شخصين في إطلاق نار بتل أبيب

كشفت وسائل إعلام عبرية عن إصابة إسرائيليين اثنين نتيجة إطلاق نار قرب مقهى في تل أبيب.

إصابة شخصين

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب شخصان في إطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل أبيب.

وقرر وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عزل قائد شرطة تل أبيب على إثر إغلاق الطرقات خلال احتجاجات متصاعدة للمعارضة.

عرقلة نتنياهو

واضطر نتنياهو، إلى استخدام مروحية للوصول إلى المطار الدولي الرئيسي للقيام بزيارة خارجية رسمية، بعد أن منعته حشود من السيارات والمتظاهرين من الوصول إلى هناك بالسيارة.

وتأتي المظاهرات ضمن احتجاجات شعبية واسعة منذ أكثر من شهرين ضد خطته المثيرة للجدل لإصلاح القضاء.

إغلاق الطرقات

وكرر بن غفير في وقت سابق أكثر من مرة بأنه يرى أن إغلاق الطرقات خط أحمر.

وأعطى بن غفير التعليمات للشرطة الإسرائيلية في تل أبيب بمنع إغلاق الطرقات من قبل المعارضة بأي ثمن.

التعاون مع المعارضة

وسبق هذا القرار تصريحات من مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهموا فيها قادة الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع المعارضة.

وأطلق يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء تصريحات اتهم فيها القيادات الأمنية في الشرطة الإسرائيلية بأنها متعاونة مع المعارضة.