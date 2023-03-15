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بسبب الضغط النفسي الذي تعرض له

إصابة مطرب مصري بالخرس بسبب حادث سير

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
إصابة مطرب مصري بالخرس بسبب حادث سير
المواطن - فريق التحرير

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كشف مطرب المهرجانات الشعبية مصطفي زكريا الشهير بـ”مسلم” تعرضه لحادث سير، أدى لعدم قدرته على التحدث والنطق نتيجة للضغط النفسي الذي تعرض له.

بيان المطرب

وقال مسلم عبر انستجرام: “لا إله إلا الله يا وجع قلبي على اللي أنا فيه، بجد كل يوم حاجة تعدي عليا وتكسرني، وقوف النقابة من الشغل وقطع رزق وحد أذاني نفسيًا، وحادثة أعملها بـ العربية.

وأردف: “واديني قايم من نومي مش قادر اتكلم ومش عارف أكلم حد، وده من أني نمت زعلان، حتى صوتي خسرته يارب أنا مليش غيرك تقف جنبي.

أزمة المطرب

من المعروف أن نقابة المهن الموسيقية، قد كشفت آخر تطورات أزمة المطرب الموقوف مسلم، بعد ايقافه مؤخرًا لعدم حضوره بعد استدعاء الشؤون القانونية للنقابة للتحقيق في الشكوى المقدمة من المنتج السعودي سلطان الشن.

وأردف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن مطرب المهرجانات مسلم لم يحضر حتى الآن إلى مقر النقابة بعد استدعائه الأسابيع الماضية للتحقيق معه بشأن أزمته والشكوى المقدمه ضده من المنتج السعودي سلطان الشن، مشيرًا إلى أن ما أورده في بيانه الأخير لا يمت بصله لحقيقة العقد المقدم بالشكوي، لذلك النقابة لن ترفع قرار الإيقاف إلا إذ حضر لتقنين الأوضاع بالنقابة.

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