إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف

نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في إخماد حريق بأحد المنازل في حي التسهيلات بالجوف، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص.

ولفت الدفاع المدني، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ونشر المدني صورة توثق جهود رجاله في إخماد الحريق.