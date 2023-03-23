إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف

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نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في إخماد حريق بأحد المنازل في حي التسهيلات بالجوف، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص.
ولفت الدفاع المدني، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
ونشر المدني صورة توثق جهود رجاله في إخماد الحريق.