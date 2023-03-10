إضرابات فرنسا تعطل إمدادات الكهرباء لليوم الرابع

أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن عمالاً مضربون احتجاجًا على تغييرات مقترحة في نظام التقاعد منعوا شحنات وقود من مغادرة مصافي “توتال إنرجيز” و”إسو”، اليوم الجمعة، كما تأثرت إمدادات الكهرباء مع تأجيل أعمال الصيانة لبعض المنشآت النووية التابعة لشركة كهرباء فرنسا.

خطة إيمانويل ماكرون

وكشفت استطلاعات للرأي أن غالبية الناخبين يعارضون خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد عامين ليكون عند 64 عامًا، لكن الحكومة تقول إن تغيير السياسة ضروري لضمان عدم إفلاس منظومة المعاشات، وفقًا لوسائل إعلام محلية فرنسية.

وواصل العمال في قطاع الطاقة الفرنسي الإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء بعد أن نزل عدد غير مسبوق إلى الشوارع في إطار إضراب لمدة يوم على مستوى البلاد.

تعطل صيانة ستة مفاعلات

وأفادت المتحدثة باسم نقابة “سي.جي.تي” فيريجيني نيوماير بتعطل صيانة ستة مفاعلات نووية بسبب الإضراب.

وتابعت “سي.جي.تي” أن إمدادات الطاقة الفرنسية انخفضت أيضا 16.6 جيجاوات في محطات الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية.

وتواصلت حالات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع.

وأفادت بيانات من شركة “آر.تي.إي” المشغلة لشبكة الطاقة أن هذا يعادل 25 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة الحالية.