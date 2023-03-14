إطلاق أحدث نسخة من جي بي تي 4 تشبه البشر

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
أعلنت شركة أوبن إيه آي عن نسخة جديدة من تشات جي بي تي يشبه أداؤها أداء البشر في بعض المهام.
وكشفت الشركة الناشئة، التي أطلقت في نهاية نوفمبر بنجاح كبير واجهة تشات جي بي تي القادرة على إنشاء مختلف أنواع النصوص، أمس، عن نسخة جي بي تي 4 الجديدة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تعمل على تشغيل روبوت الدردشة الشهير.
ووفقًا لبيان الشركة، فإن نسخة جي بي تي 4، هي نموذج رائع للوسائط المتعددة أقل مهارة من البشر في العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية، ولكنها جيدة مثل البشر في أداء العديد من المهام المهنية والأكاديمية.
وأفادت بأنه يمكنه، على سبيل المثال، اجتياز الامتحان، ليصبح محاميًا بدرجة جيدة مثل أعلى 10% من الناجحين، مشيرةً إلى أن النسخة السابقة كانت في مستوى أدنى من ذلك.