إطلاق أحدث نسخة من جي بي تي 4 تشبه البشر

أعلنت شركة أوبن إيه آي عن نسخة جديدة من تشات جي بي تي يشبه أداؤها أداء البشر في بعض المهام.

مميزات النسخة

وكشفت الشركة الناشئة، التي أطلقت في نهاية نوفمبر بنجاح كبير واجهة تشات جي بي تي القادرة على إنشاء مختلف أنواع النصوص، أمس، عن نسخة جي بي تي 4 الجديدة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تعمل على تشغيل روبوت الدردشة الشهير.

ووفقًا لبيان الشركة، فإن نسخة جي بي تي 4، هي نموذج رائع للوسائط المتعددة أقل مهارة من البشر في العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية، ولكنها جيدة مثل البشر في أداء العديد من المهام المهنية والأكاديمية.

اجتياز الامتحان

وأفادت بأنه يمكنه، على سبيل المثال، اجتياز الامتحان، ليصبح محاميًا بدرجة جيدة مثل أعلى 10% من الناجحين، مشيرةً إلى أن النسخة السابقة كانت في مستوى أدنى من ذلك.