إطلاق اسم عبده بسيسي على جائزة أفضل حارس بـ دوري يلو

أعلنت رابطة دوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى السعودي عن إطلاق اسم الراحل عبده بسيسي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على جائزة أفضل حارس مرمى في دوري يلو.

تكريم عبده بسيسي

وجاء ذلك كتكريم له بعد أن وافته المنية أمس الثلاثاء بعد تواجده في مباراة أحد والعربي في الجولة الـ23 من دوري يلو، حيث سيتم اختيار حارس المرمى الفائز بالجائزة بناءً على تقييم الفريق الفني، وسوف تُسلم الجائزة للفائز نهاية الموسم الحالي.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موقع “تويتر” مقطع فيديو لـ آخر ظهور لـ الراحل عبده بسيسي حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي أحد وذلك قبل وفاته بساعات أمس الثلاثاء، أثناء تواجده في مباراة أحد والعربي في دوري يلو.

وتواجد بسيسي في مباراة العربي وأُحد وظهرت عليه علامات الفرحة، بعد فوز أحد بثنائية دون رد على العربي في الجولة الـ23 من دوري يلو.

الوسط الرياضي ينعي عبده بسيسي

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والوسط الرياضي على نعي عبده بسيسي بعد وفاته أمس.

وغرد وزير الرياضة قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “رحم الله الكابتن عبده بسيسي رحمة واسعة، وأسأل الله سبحانه أن يُسكنه فسيح جناته، صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه وللجميع”.

وقدم النادي الأهلي برقية تعزية في وفاة بسيسي حيث نشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” قائلًا: “إلى جنة الخلد، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما الإعلامي وليد الزهراني فقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

بينما قال الإعلامي خالد بن سيف: “تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه لراجعون”.

أما الإعلامي خضير البراق المهتم بأخبار دوري يلو فقال عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم ارحم عبدك وأخي الغالي عبده بسيسي وثبته عند السؤال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عزاؤنا لأسرته ومنسوبي نادي أحد والوسط الرياضي ومنسوبي دوري يلو وإدارة الدوري”.