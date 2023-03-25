إطلاق اسم ليونيل ميسي على ملعب تدريبات منتخب الأرجنتين

كرّم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم السبت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بإطلاق اسمه على ملعب تدريبات منتخب الأرجنتين في العاصمة بوينوس آيريس.

وجاءت هذه الخطوة تكريمًا لـ ميسي الذي ساهم في فوز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة في تاريخ التانجو.

وكان المنتخب الأرجنتيني تُوج بمونديال قطر في ديسمبر الماضي، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

ليونيل ميسي يُغضب مبابي

يذكر أن ميسي تسبب في غضب زميله في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد احتفال الأول مع جماهير الأرجنتين بالفوز بلقب كأس العالم.

وأظهر مقطع فيديو، ليونيل ميسي وهو يُغني مع الجماهير الأرجنتينية وزملائه في منتخب الأرجنتين أغنية بعنوان “دقيقة حداد على فرنسا لأنهم أصبحوا موتى”.

ويبدو أن ظهور ميسي وغناءه مع لاعبي منتخب بلاده وترديده لهذه الجملة، تسبب في غضب كبير للاعب مبابي وفقًا للتقارير الإعلامية.

وكان ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قاد منتخب بلاده فجر أمس الجمعة للفوز وديًّا على منتخب بنما بنتيجة هدفين دون رد.

تصرف ليس الأول من نوعه

ولا يعد تصرف ميسي هو التصرف الاستفزازي الأول ضد مبابي، حيث سبق لـ إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين أن أمسك بدمية عليها صورة مبابي وقام بالسخرية منه مع جماهير الأرجنتين، وذلك بعد عودة منتخب التانجو لبلاده حاملًا لقب كأس العالم.

ورد مبابي على تصرف الحارس الأرجنتيني قائلًا: “ما فعله ليس مشكلتي؟، ليس لدي طاقة لأهدرها على هذه الأمور غير المفيدة”.

وتابع لاعب باريس سان جيرمان: “الفريق لا علاقة له بالمنتخب الوطني، صحيح أنني أشعر بالحزن، بعد خسارة لقب كأس العالم، لكن العقلية الاحترافية تُحتم علي التركيز مع باريس سان جيرمان للفوز بكل بطولة ممكنة في الموسم الحالي”.