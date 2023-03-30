Icon

موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon وليد الفراج: الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية تفوق قدراتها Icon جماهير النصر: ماجد عبدالله هو أسطورة الكرة السعودية الأوحد Icon الهلال يفقد سالم الدوسري 10 أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأسرة

إطلاق الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكرة

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
إطلاق الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق مجلس شؤون الأسرة الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكرة، كأول الأدلة الإرشادية لمبادرة الأسرة إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأسرة، وضمن برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

تجربة مثالية للطفل

يهدف الدليل إلى تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من منح تجربة مثالية للطفل، عن طريق رصد مراحل الطفولة المبكرة وتقدم الإرشاد لكيفية دعم نمو الأطفال في كل مجال من مجالات النمو الرئيسية، وهي النمو البدني، والاجتماعي والعاطفي، وقدرات التعلم، ومهارات التواصل، كما يهيئ الأسر ومقدمي الرعاية إلى انتهاء مرحلة الطفولة المبكرة والعمل على ضمان استعداد الطفل للانتقال إلى مرحلة الدراسة، ويتضمن الدليل فصلًا إرشاديًا للأطفال من ذوي الإعاقة والمتعرضين للعنف.

يأتي الدليل ضمن مبادرة الأسرة الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأسرية والإسلامية في المجتمع، ورفع الوعي حيالهما، وتزويد الوالدين للمهارات والأدوات التي تمكنهم من الحفاظ على أسرة مستقرة متماسكة، بالإضافة إلى ضمان وصول أفراد الأسرة لخدمات الحماية والتمكين في كافة مناطق المملكة من خلال 18 برنامجًا تمت مواءمته مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

بيئة داعمة للأطفال

وبهذه المناسبة، أوضحت الأمين العام بالمجلس د. ميمونة بنت خليل آل خليل أن إطلاق دليل تنمية الطفولة المبكرة يأتي ضمن خطوات المجلس لإيجاد بيئة داعمة تستجيب لاحتياجات الأطفال وتنمي قدراتهم، حيث تم تخصيص 10 برامج للطفل من أصل 18 برنامجًا مدرجًا في مبادرة الأسرة.

كما أكّدت أن التعاون مع برنامج تنمية الموارد البشرية ينطلق من كون الأسرة حاضنة مكونات رأس المال البشري التي تحقق مستهدفات التنمية، مما يعزّز أهمية صقل مهارات الوالدين ومقدمي الرعاية وتزويدهم بالأدوات، لتمكينهم من تحضير الأطفال نحو مستقبلهم الواعد.

تعزيز الوعي

ومن جانبها أشارت رئيسة لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة د. شيرين العوفي إلى أن الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز وعي الأسرة حول المراحل التي يمرّ بها الطفل من أول يوم في حياته وحتى انضمامه إلى مرحلة المدرسة، بهدف دعم تطوّر الأطفال في كافة مجالات النموّ، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم