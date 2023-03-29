إطلاق النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية لإمارة الرياض

أعلنت إمارة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، إطلاق النسخة الجديدة لبوابتها الإلكترونية، ومنظومة الخدمات الإلكترونية والمجلس الإلكتروني.

8 خدمات

وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنه تم تطوير الخدمات الإلكترونية وإتاحة الدخول للخدمات مباشرة عبر “النفاذ الوطني”، مشيرة إلى أن البوابة الجديدة تتضمن 8 خدمات إلكترونية رئيسية.

أبرز الخدمات

وأوضحت الإمارة أن الخدمات الإلكترونية التي تتضمنها البوابة الجديدة هي، خدمة المجلس الإلكتروني، وخدمة طلبات السجناء، وخدمة الإبلاغ عن التعدي على الأراضي الحكومية، وخدمة طلب الزواج من الأجانب، وخدمة الاستدعاء الإلكتروني، وخدمة طلب الخروج المؤقت لسجين، وخدمة إنفاذ الحكم الشرعي، وخدمة طلب العلاج النفسي أو الإدمان.