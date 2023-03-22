إطلاق حملة تراحم من مجتمعنا لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم عبر منصاتها الرقمية حملتها الرمضانية، تحت شعار “تراحم من مجتمعنا”، بالتعاون مع كافة لجانها الفرعية الـ 15 على مستوى المملكة.

لدعم التراحم المجتمعي

وأكدّ الأمين العام صقر بن محمد القرني، أن الحملة تهدف إلى استشعار معاناة أسرة السجين اليومية في ظل غياب عائلهم وما يواجهونه من صعوبات معيشية ومادية ونفسية تترك الأثر العميق، كما تستهدف الحملة تحفيز المجتمع بكافة أفراده ومنظماته لدعم التراحم المجتمعي والمشاركة في التبرع، ويتم ذلك من خلال طرح المشاريع وتوضيح الاحتياج الفعلي لأسر السجناء وتمرير الرسائل؛ لرفع الوعي وتعزيز ثقافة التراحم ودورها الكبير في تحسين حياة الآخرين.

تأمين السلال الغذائية الرمضانية

يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم قد أطلقت مشروع الكفالة الشاملة لأسر السجناء والذي يتضمن 11 مشروعًا فرعيًّا تستفيد منه الأسر وهي: تأمين السلال الغذائية الرمضانية، ترميم المنازل، توفير كسوة العيد، سداد إيجار المنازل، تملك مسكن، تأثيث المنازل، الكفالة الطبية، تفريج الكُرب، الكفالة المادية، الإرشاد النفسي، الكفالة التعليمية.