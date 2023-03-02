Icon

إطلاق مشروع نوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية Icon رباعية لـ آرسنال ضد إيفرتون تُهدي له الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي Icon سجن دكتورة جامعية 13 عامًا عذبت ابنها لإجباره على التسول Icon وظائف شاغرة بالنيابة العامة Icon واشنطن: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز Icon يوسف خميس: النصر هو من صنع حمدالله Icon حديث جانبي يجمع ولي العهد ووزير الطاقة خلال حفل شريك Icon اختراع أجهزة كمبيوتر باستخدام أدمغة بشرية حقيقية Icon رئيس أرامكو: الدعم الذي يقدِّمه شريك يعزز تنويع الاقتصاد السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن محفظة المشروعات والمبادرات النوعية

إطلاق مشروع نوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
إطلاق مشروع نوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أمس، المشروع النوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين.

يأتي ذلك ضمن محفظة المشروعات والمبادرات النوعية لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية وتطوير وتأصيل الأعمال الهندسية وإعداد وصياغة المنطلقات المعرفية لبنائها وتكوينها وفق أفضل الممارسات المتبعة محليًّا ودوليًّا.

تطوير هوية علامة الحرمين الشريفين كمقصد للزوار

وقال مدير المشروع مساعد المدير العام للدارسات والأبحاث الهندسية المهندس عبدالعزيز بن سعد الزهراني: إن المشروع يسعى إلى تطوير هوية علامة الحرمين الشريفين كمقصد للزوار، ووجهتين عالميتين للمسلمين من حول العالم كافة، والخروج بدليل إرشادي للهوية البصرية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يتم استخدامه من جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين.

وأضاف الزهراني أن المشروع يسعى أيضًا إلى دراسة احتياج العناصر ذات الأولوية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحديد متطلبات التنفيذ لهذه العناصر بما يعزِّز نجاح التنفيذ على أرض الواقع، مع توصيف خطوات ومراحل التنفيذ والإطار الزمني.

التخطيط الإستراتيجي

بدوره، قال المشرف العام على المشروع الوكيل المساعد لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية المهندس عبدالله بن محمد الحريقي: إن المشروع يتضمَّن التخطيط الإستراتيجي لهوية علامة الحرمين، وتصميم معايير وعناصر وتطبيقات الهوية البصرية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وإعداد الدليل الإرشادي للهوية ليشمل المسجد الحرام وجميع مرافقه ومكوناته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال
العالم

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم...

العالم
هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول
صحة وطب‎

هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول

صحة وطب‎
حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي...

السعودية اليوم
طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت
غرائب

طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت

غرائب
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
أول أيام العقرب الثانية غدًا
السعودية اليوم

أول أيام العقرب الثانية غدًا

السعودية اليوم
تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون...

السعودية اليوم
إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022
آخر الاخبار

إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022

آخر الاخبار