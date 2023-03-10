إطلاق 120 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض في محمية الملك سلمان

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع هيئة محمية الملك سلمان، 120 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض في محمية الملك سلمان.

وأطلق المركز 80 ظبي ريم و40 طائرًا حباريًّا، وذلك بعد قضائها فترة للتأهيل والتأقلم في مسيجات مؤقتة بالمحمية.

توطين الأنواع المهددة بالانقراض

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور محمد علي قربان، إلى أن الإطلاقات تعد استمرارًا لعمل المركز من أجل تطوير وتنفيذ خطط وطنية لتنمية الحياة الفطرية من خلال طريق إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض.

ولفت قربان إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع الشركاء بهدف إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن التعاون مع المحميات الملكية لا يقتصر على برامج الإطلاق فقط، بل يعد المركز بيت الخبرة الوطني والمرجعية الفنية والعلمية للحياة الفطرية.