إطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان

زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات “المواطن” توثق ليلة طربية أصيلة لـ محمد عبده في الرياض وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بالطبيق التابعة لمنطقة تبوك، 50 غزالًا من غزال الريم، و15 من المها وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الأمير متعب بن فهد الفيصل والرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبدالله بن أحمد العامر.
ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيًا، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.
ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم والمها، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.