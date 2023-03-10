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إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة رئيسًا للصين

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة رئيسًا للصين
المواطن - فريق التحرير

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أعيد، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ رئيسًا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها 5 سنوات، إثر تصويت النواب بالإجماع لصالحه، ليحكم قبضته على السلطة كأقوى زعيم يحكم البلاد منذ ماو تسي تونغ.

وجاءت نتيجة تصويت النواب التي أعلنت حوالي الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، نهائية: 2952 صوتًا لصالح شي، الزعيم البالغ 69 عامًا، دون أي أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت، الذي جرى في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.

وكان شي جين بينغ حصل في أكتوبر على تمديدٍ لمدة 5 سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية، وهما المنصبان المهمان في سلم السلطة في البلاد.

وحتى ديسمبر الماضي، كانت الصين لا تزال تطبق أكثر السياسات صرامة ضد كوفيد في العالم، ما أثر في النمو الاقتصادي والحياة اليومية لسكانها عبر اختبارات “بي سي آر” اليومية تقريبًا والحجر الصحي الطويل الأمد أو عبر قيود السفر.

إعادة انتخاب غير مسبوقة لـ شي جين بينغ كرئيس للصين من أي

تظاهرات سابقة ضد شي

وارتبطت سياسة “صفر كوفيد” بصورة جين بينغ نفسه، فعندما اندلعت تظاهرات في نوفمبر في كل أنحاء البلاد، لم يتردد البعض بالمطالبة بأن يرحل.

ومباشرة بعد ذلك، رفعت القيود وهو الأمر الذي أدى إلى تفجر حالات الوفيات جراء الوباء.

الرئيس الصيني أقوى من أي وقت مضى

وحاليًا يبدو شي جين بينغ الذي عين موالين قريبين منه في المناصب الحزبية العليا، أقوى من أي وقت مضى.

ومؤخرًا وصفته صحيفة الشعب اليومية في سيرة ذاتية نشرتها عنه، بأنه زعيم لا يكل، مشيدة بروح التضحية لديه ومؤكدة أن الناس العاديين ينظرون إليه على أنه قريب عزيز.

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