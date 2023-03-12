Icon

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق Icon عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى Icon طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته Icon الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد Icon حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية Icon تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية Icon وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية Icon جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السعر لا يشمل قيمة الضريبة المضافة

إعادة فتح الاستقدام مـن إثيوبيا بحد أقصى للتكاليف 6900 ريال

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
إعادة فتح الاستقدام مـن إثيوبيا بحد أقصى للتكاليف 6900 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من إثيوبيا وإضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا ليبلغ 6,900 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

حوكمة الأسعار

ويعد هذا القرار استمرارًا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500، ومن تایلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، ومن سيرلانكا 15,000، ومن بوروندي 7,500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد الوزارة لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام
السعودية اليوم

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام

السعودية اليوم
يوتيوب يعترف بوجود عطل فني
تكنولوجيا

يوتيوب يعترف بوجود عطل فني

تكنولوجيا
انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض غداً
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض...

السعودية اليوم
63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية
السعودية اليوم

63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية

السعودية اليوم
ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي
السعودية اليوم

ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق...

السعودية اليوم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل
السعودية اليوم

4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

السعودية اليوم
الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة

الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري...

الرياضة