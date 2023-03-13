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لم ينتج عنه إصابات

إعصار الهجين القمعي يتسبب بتلفيات في الطائف

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
إعصار الهجين القمعي يتسبب بتلفيات في الطائف
المواطن - فريق التحرير

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ضرب إعصار قمعي العزب شرق كبري الهجن في محافظة الطائف، أمس الأحد، ما أسفر عن حدوث تلفيات لكن لم ينتج عنه إصابات ولله الحمد.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الإعصار الذي ضرب شرق كبري الهجن بالطائف، والتلفيات التي حدثت جراءه بعدد من السيارات.

ونشر خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني مقطع الفيديو على حسابه بموقع “تويتر”، وعلق عليه بتعريف الإعصار التورنادو – عند علماء المناخ.

إعصار تورنادو

وقال الحصيني إن إعصار تورنادو عبارة عن مسارات عمودية من الهواء يعمل على الدوران بشكل عنيف، ويمتد من عاصفة رعدية إلى الأرض، ونظرًا لأن الرياح غير مرئية، فلا يمكن رؤيته ما لم يتشكل قمعًا للتكثيف والذي يكون متكون من قطرات الماء والغبار والحطام.

وأضاف أن سرعته قد تتجاوز 100كم وعادة يحدث في السحب الركامية العملاقة ويصحبه أحيانًا بأمطار غزيرة وحبات برد، كما أنه قد يمسح الأرض التي أمامه.

تكرار الإعصار

وأشار “وبحسب سرعته يكون مقدار قوته التدميرية ومساحته عادة من كليو إلى كيلو ونصف وهو قليل الحدوث في المملكة، لكنه أحيانًا يحدث خاصة في المرحلة الانتقالية (الخريف والربيع)”، مؤكدًا احتمالية تكرار مثل هذا الإعصار.

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