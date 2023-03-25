إعصار قوي يضرب أمريكا ويهدد السكان

ضرب إعصار قوي مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل، وتدمير مبانٍ وانقطاع التيار الكهربائي، حيث تسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية.

تهديد حياة الأشخاص

ودفعت هذه الأوضاع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في وضع يهدد حياتهم، وفي الوقت نفسه، أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارًا قمعيًا، تورنادو، تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرقي جاكسون بولاية ميسيسيبي.

وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعًا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري.

وقوع إصابات ووفيات

ولقي 21 شخصًا على الأقل مصرعهم بسبب الإعصار في ولاية ميسيسيبي، حسبما أفادت الطبيبة الشرعية في مقاطعة شاركي أنجيليا إيستون لشبكة آيه بي سي نيوز تقع رولينغ فورك في مقاطعة شاركي، بالإضافة لوقوع عشرات الإصابات التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهًا عندما كانت العاصفة تضرب ولم تخف الكلمات: لحماية حياتك، احتمِ الآن! وحذرت: أنت في وضع يهدد حياتك، الحطام المتطاير قد يكون مميتًا، ستدمر المنازل المتنقلة، من المحتمل حدوث أضرار كبيرة للمنازل والشركات والمركبات ومن المحتمل حدوث تدمير كامل.