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فرق البحث والإنقاذ تواصل انتشال الجثث

إعصار يمحو بلدة بالكامل في أمريكا ويقتل 23 شخصًا

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ صباحاً
إعصار يمحو بلدة بالكامل في أمريكا ويقتل 23 شخصًا
المواطن - متابعة

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ضربت عواصف عاتية وإعصار ولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا على الأقل.

وقال الحاكم تايت ريفز عبر تويتر “نعلم أن عددًا أكبر من الأشخاص أصيبوا. ولا تزال فرق البحث والإنقاذ نشطة”. وأوردت هيئة إدارة حالات الطوارئ في الولاية عبر تويتر “لسوء الحظ، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام”.

وأوضحت مالاري وايت من هيئة الطوارئ أن الولاية تبذل جهود إغاثة في مقاطعتي شاركي وهمفريز، على بعد 110 كيلومترات شمال العاصمة جاكسون”.

وأضاف ريفز “لقد قمنا بتفعيل الدعم الطبي وزيادة عدد سيارات الإسعاف وغيرها من وسائل الطوارئ للمتضررين. البحث والإنقاذ نشط”، داعيًا السكان إلى “متابعة تقارير الأرصاد الجوية والتزام الحذر”.

 

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