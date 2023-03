إعصار يمحو بلدة بالكامل في أمريكا ويقتل 23 شخصًا

ضربت عواصف عاتية وإعصار ولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا على الأقل.

BREAKING: At least 19 dead in Mississippi tornado, storms: US media reports

