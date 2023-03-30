إعلاميون: رينارد غير احترافي والأخضر حقق أسوأ الأرقام معه

تعرض المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لانتقادات قوية على مدار اليومين الماضيين، بسبب قراره المفاجئ بالرحيل عن تدريب المنتخب السعودي، في خطوة وصفها الإعلاميون بـ”غير الاحترافية”.

اتحاد الكرة يوافق على الاستقالة

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موافقته على استقالة رينارد عقب ودية بوليفيا، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.

الانتقادات تحاصر رينارد

وأبدى الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد”، استغرابه الشديد من قرار المدرب الفرنسي، وقال: “حكاية خروج رينارد من المنتخب السعودي إلى منتخب سيدات فرنسا تحتاج (فوار).. كيف؟.. ليه؟”.

وأضاف: “الرجل وقع عقده لعام 2027، وأكيد واخد اللي يخليه يدرب منتخب فرنسا 10 سنين، فجأة يقرر الرحيل، كأس العالم للسيدات ستُقام شهر يوليو المقبل، ومنتخب فرنسا في المركز الخامس عالميًا، نحتاج توضيحات لا يمكن أن يمر الأمر”.

وأعرب الإعلامي خالد الشنيف عبر برنامج ملعب SBC، عن غضبه الشديد من قراره، خاصة أنه عرض خدماته على منتخبات عديدة بعد مونديال قطر 2022، وذلك على الرغم من أن تعاقده سارٍ مع الأخضر، مضيفًا: “هذا رينارد وهذه خلاقينه”.

وأضاف: “المدرب حر في قراره، ولكن هل يوجد شرط جزائي؟، وأطالب المنتخبات العربية والخليجية بعدم التعاقد معه، نصيحة.. هذا المدرب من الممكن أن يبيعك في أقرب فرصة، وما فعله هيرفي رينارد من أغرب القرارات”.

وقال نجم الشباب السابق، أحمد عطيف عبر قناة SBC: “تصرف غير احترافي من رينارد، طالما يريد الرحيل لماذا جدد عقده حتى 2027؟”، وعلق عبدالرحمن الجماز عبر برنامج “الديوانية”، قائلًا: “عملية خروج المدرب الفرنسي غير مريحة، وتدريبه لمنتخب سيدات فرنسا محطة قصيرة”.

وفي السياق ذاته، علق المحلل الفني تركي الشمري، عبر قناة 24 الرياضية، قائلًا: “هيرفي رينارد ليس مركز مع المنتخب السعودي.. يكفي أنه كل هذه الفترة لا يعرف بديل سلمان الفرج؟!”.

تركي الشمري – محلل فني :

رينارد ليس مركز مع المنتخب .. كل هذه الفترة لا يعرف بديل سلمان الفرج !؟#الحصاد_الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

الراعي الرسمي: @alkhudiroud

الشريك: @osipc_sa@Trkiii22 pic.twitter.com/xV8CSOQ5V4 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 28, 2023

أسوأ أرقام للأخضر

واستعرض الإعلامي متعب العواد إحصائية للأخضر، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “كانوا يقولوا: الفرنسي هيرفي رينارد مشروع رياضي وليس مدرب فقط”.

وتابع: “هيرفي حقق أسوأ أرقام مع منتخبنا في فترة قيادته: عالمياً ترتيب منتخبنا: 49، وآسيوياً حقق الترتيب : 5، وعربيًا حقق ترتيب الـ5، للإحاطة: لغة الأرقام هي اللغة الوحيدة التي تعترف بها كتب التاريخ!”.

ومن جانبه، كتب علي الزهراني: “طريقة فسخ عقد المدرب رينارد بعد أشهر من تجديد عقده طريقة غير احترافية ولا تليق بسمعة المنتخب وهيبته وتاريخه، إلاّ منتخبنا الوطني .. لا تجعلوه الحلقة الأضعف أمام مزاجية المدربين وعقودهم”.