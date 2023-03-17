إعلامي: طارق حامد كان يستحق عقوبة أكبر

أوضح الإعلامي الرياضي سعيد أبو داهش أن نادي الاتحاد سوف يمر بكارثة مالية، كاشفًا عن رأيه في العقوبة التي وُقعت على المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول.

🗣 سعيد ابو داهش :

حضور #كريستيانو لـ #النصر أثر على النشأ .. لكن يجب أن يكون مقرون ببطولات للحفاظ عليه..

سوالف رياضية …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@saeedabudahish pic.twitter.com/vsfiJGp5kB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 17, 2023

وتحدث أبو داهش لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: “سبق وذكرت في نهاية ديسمبر، الاتحاد سيمر بكارثة مالية كبيرة، ففي بداية يناير، كان الاتحاد مطالبًا بسداد مبلغ 166 مليون ريال، والآن بات مطالبًا بمبلغ 143 مليون واجبة السداد، وعلى الأرجح تم جدولة إحدى المستحقات المالية”.

وأضاف: “عقوبة طارق حامد كانت مخففة، وكان يفترض أن تكون العقوبة أكبر، ولكن صدر القرار ولا يمكن تغييره، وأرى أن هناك تناولًا إعلاميًّا غير منطقي، ربط عقوبة لاعب الاتحاد، بحارس النصر نواف العقيدي الذي لم يتعرض للعقوبة في مباراة الباطن، رغم أني ضد تصرف العقيدي باستفزاز دكة الاحتياط”.

تفاصيل عقوبة طارق حامد

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، إيقاف طارق حامد مباراة واحدة، وتغريمه 10 آلاف ريال، لقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي، وفقًا لما أظهره الناقل الرسمي، في قرار غير قابل للاستئناف.

وجاء قرار لجنة الانضباط بمعاقبة حامد، بسبب أنه ردد لفظًا غير لائق تجاه حارس مرمى الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في ربع نهائي كأس الملك.

وقرر نونو سانتو، الاعتماد على اللاعب الشاب عوض الناشري بدلًا من طارق حامد، ليلعب بجانب البرازيلي برونو هنريكي في وسط الملعب، كما ضم النجم البرتغالي هيلدر كوستا ليكون اللاعب الأجنبي السابع في مواجهة الفتح.

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الاتحاد، مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.